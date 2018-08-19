البحرين تستضيف مؤتمراً عن المصارف الإسلامية في نوفمبر

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية عن إطلاق الدورة 25 من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، خلال الفترة ما بين 26 وحتى 28 نوفمبر المقبل في البحرين.

ويُشارك أكثر من 1200 من قادة القطاع الإسلامي وصانعي السياسات والمبتكرين في سلسلة من النقاشات المتمحورة حول موضوع «التمويل الإسلامي والنمو الاقتصادي المستدام في عصر التحول الرقمي»، وذلك تماشياً مع رؤية ثابتة تعمل بمثابة بوصلة لقطاع الصيرفة الإسلامية العالمية.

وقال إحسان عباس رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية: «على مدى أكثر من 25 عاماً، أسهم المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في إنشاء نظام بيئي قوي لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي بغية مواكبة التطورات الجديدة، مع المحافظة على أبرز قيمه الأساسية. ويُمثل عام 2018 مرور ربع قرن على بداية تدشين هذا المؤتمر، ما يدل على أهميته المستمرة مؤشراً مرجعياً موثوقاً به يتم من خلاله جمع وتبادل الأفكار الهامة».

وأضاف: «سيسعى المؤتمر لتقييم استرداد النمو الاقتصادي، وذلك عبر تسليط الضوء على أبرز الطرق التي تسمح لصانعي السياسات بدعم النمو القوي على المدى الطويل من خلال الاستعداد للتعامل مع تقلبات الأسواق المالية».