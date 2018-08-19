13.7 % نمو الإيرادات النصفية لـ«المركز»

المصدر: دبي - البيان

سجلت إيرادات شركة المركز المالي الكويتي «المركز» خلال النصف الأول من العام الجاري 8.77 ملايين دينار، بارتفاع قدره 13.7% مقارنة بنفس الفترة من 2017.

كما ارتفعت إيرادات الرسوم وأتعاب الإدارة بنسبة 34.3% عن العام الماضي لتصل إلى 4.26 ملايين دينار، في حين بلغ صافي الربح للمساهمين 2.62 مليون دينار بواقع 5 فلسات للسهم بهامش ربح بلغ 29.9%، وبلغ العائد على حقوق الملكية 5.4%.

وقال مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي للشركة: «ارتفع إجمالي إيرادات المركز في النصف الأول من خلال أنشطته المتنوعة، وارتفع حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما حققت استثمارات المركز خلال النصف الأول عوائد بلغت 4.51 ملايين دينار كويتي، تمثل عائداً سنوياً بنسبة 6.3%.

وكان أداء أنشطة المركز في إدارة الأصول والخدمات المالية إيجابياً في النصف الأول، حيث ارتفعت رسوم وأتعاب إدارة الأصول لتبلغ 3.44 ملايين دينار، في حين ارتفعت أتعاب الخدمات المالية إلى 0.82 مليون دينار».

وأشار الهاجري إلى الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» الخليجي ارتفاعاً بنسبة 9.9% منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثاني.