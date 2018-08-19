«وول ستريت» تغلق مرتفعة وأسوأ أداء لأوروبا في 7 أسابيع

المصدر: نيويورك - د ب أ

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» على ارتفاع مع نهاية تعاملات الأسبوع أول من أمس. وأنهى مؤشر داو جونز الجلسة مرتفعاً 110.59 نقاط، أو0.43% وأضاف ستاندرد آند بورز 9.44 نقاط أو 0.33% . وارتفع مؤشر ناسداك 0.13%. وعلى الصعيد الأسبوعي، حقق «داو جونز» الصناعي مكاسب 1.4% وارتفع إس آند بي» 0.6%، في حين تكبد «ناسداك» 0.3%.

وتراجعت الأسهم الأوروبية أول من أمس مع قيام المستثمرين بلعق جراحهم بعد أسبوع مضطرب.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.1 % ليبقى قريباً من أدنى مستوى في 6 أسابيع الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وينهي المؤشر القياسي الأسبوع على خسارة قدرها 1.3% وهو أسوأ أداء في 7 أسابيع.