«أليكس بارتنرز» تشرف على فصل صندوق أبراج للرعاية الصحية عن المجموعة

المصدر: دبي - البيان

أكد مستثمرون في «صندوق أبراج للرعاية الصحية في الأسواق النامية» («إيه جي إتش إف» أو «الصندوق»)، أمس، التزامهم القويّ بالصندوق، بإعلانهم عن تعيين «أليكس بارتنرز» الاستشارية العالمية للإشراف على عملية فصل الصندوق عن مجموعة «أبراج» لضمان تحقيق الصندوق للنجاح طويل الأمد في توفير رعاية صحية متاحة وميسورة وجيدة في البلدان النامية.

ويُعتبر صندوق «إيه جي إتش إف» صندوقاً استثمارياً تبلغ قيمته مليار دولار تتمثل مهمته بتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومعقولة التكلفة للمرضى ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين لا يحظون بخدمات كافية في أنحاء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، ويُقاس أداؤه بالعوائد المالية ومقاييس الأثر الإنمائي. ويخضع الصندوق حالياً لعملية انفصال عن مجموعة «أبراج» لضمان استمراريته وبناء منصة ثابتة للمستقبل.