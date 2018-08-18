ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أقل مستوى في 11 شهراً

المصدر: واشنطن - رويترز

هبطت ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى في 11 شهراً في أوائل أغسطس الجاري مع تعبير الأسر عن القلق بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة وهو ما قد يشير إلى تباطؤ في إنفاق المستهلكين.

وقالت جامعة ميشيجان أمس إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين سجل قراءة عند 95.3 أوائل الشهر الحالي، وهي الأضعف منذ سبتمبر 2017، انخفاضاً من 97.9 في يوليو. وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين إلى 107.8 من 114.4.وأضافت الجامعة أن تراجع المعنويات تركز بين الأسر في الثلث الأدنى من توزيعات الدخل.

إلى ذلك أظهر تقرير اقتصادي مستقل ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر معهد «كونفرانس بورد» الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأميركي خلال الشهر الماضي، ارتفع 0.6 % بعد ارتفاع 0.5 % خلال يونيو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.

وذكر تقرير المعهد أن مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، ارتفع 0.2% خلال يوليو الماضي بعد ارتفاع 0.3% في الشهر السابق.