المصدر: بنتونفيل - د ب أ

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأميركية العملاقة «وول مارت» أمس، تسجيل خسائر صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي رغم زيادة الإيرادات بسبب النفقات غير المتكررة وعوامل سلبية أخرى. في الوقت نفسه فإن كلاً من إيرادات السلسلة وأرباحها المعدلة لكل سهم تجاوزت توقعات المحللين.

ورفعت أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل.

وسجلت «وول مارت» خسائر صافية 861 مليون دولار بما يعادل 0.29 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل أرباح صافية قدرها 2.9 مليار دولار بما يعادل 0.96 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كانت نتائج الربع الثاني، قد تضمنت تكاليف تعادل 1.51 دولار لكل سهم على خلفية بيع حصة أغلبية في سلسلة «وول مارت البرازيل» وهو ما أثر سلبياً بمقدار 0.04 دولار لكل سهم وفقاً للنتائج المعدلة.

وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد خلال الربع الثاني 1.29 دولار مقابل 1.08 دولار لكل سهم خلال الربع الثاني من العام الماضي.