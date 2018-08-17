ارتفاع «وول ستريت» بدعم انخفاض الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، أمس، مدعومة بسلسلة من تقارير الأرباح القوية للشركات وانخفاض الدولار، وبعد أن قالت الصين إنها ستعقد محادثات تجارية مع الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.53 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.46 %، وربح مؤشر ناسداك 0.68 %.ونزل مؤشر الدولار 0.2 % إلى 96.554.

وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.8 % مقابل الدولار إلى 6.8945 يوان. وارتفعت الليرة التركية 3%. وارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.1373 دولار. وصعد الراند الجنوب أفريقي 0.6 %. وزاد أيضاً البيزو المكسيكي والروبل الروسي. واستقر الين، عند 110.75 ين للدولار.