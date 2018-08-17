السعودية تبدأ إجراءات لخصخصة قطاع المياه

المصدر: الرياض - رويترز

أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية المملوكة للحكومة، أمس، أنها بدأت استعدادات لإشراك شركات عالمية في قطاع توزيع ومعالجة المياه بالمملكة، في إطار خطط خصخصة وضعتها الحكومة.

ودعت شركة المياه الوطنية شركات المياه المحلية والعالمية للمشاركة في «استطلاع السوق» الذي سيقيس مدى اهتمام المستثمرين المحتملين. وطُلب من الشركات التسجيل في موعد أقصاه 30 أغسطس.

وسيتولى القطاع الخاص مسؤولية الإنفاق الرأسمالي والمخاطر التشغيلية، بما يقلص الضغط على المالية العامة للحكومة، في مقابل مدفوعات منتظمة بموجب عقود طويلة الأمد.