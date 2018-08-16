الدولار يرتفع لأعلى مستوى في عام مع انخفاض اليورو

المصدر: Ⅶلندن - رويترز

صعد الدولار أمس إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام في الوقت الذي واصلت فيه أزمة الليرة التركية التأثير سلباً على الأسواق الناشئة، مما يغذي الطلب على العملة الأميركية باعتبارها من الملاذات الآمنة.

وسجل الدولار أداءً يفوق العملات الأخرى في الآونة الأخيرة بدعم من مؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي ما زال قوياً قبل زيادة متوقعة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الشهر المقبل.

وكذلك تلقى الدولار الدعم من انخفاض الليرة الذي أثر سلباً على اليورو بسبب انكشاف بنوك أوروبية على تركيا وحفز الطلب على الدولار وعملات أخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني باعتبارها ملاذات آمنة.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى فوق مستوى 96.9 لأول مرة منذ أواخر يونيو 2017.

وزادت تركيا اليوم رسوماً جمركية على بعض الواردات الأميركية مثل الكحوليات والسيارات والتبغ إلى المثلين رداً على تحركات أميركية، لكن الليرة ارتفعت.

وفقدت الليرة ما يزيد على 40 % من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وانخفض اليورو صوب 1.13 دولار لأول مرة منذ يوليو 2017، وتراجع الجنيه الإسترليني دون 1.27 دولار للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي.

وواصلت عملات الأسواق الناشئة الانخفاض اليوم مع تراجع الراند الجنوب أفريقي 2.5 % والروبل الروسي 1 % والبيزو المكسيكي 0.8 %.

ومقابل الين انخفض الدولار نحو 0.1 % إلى نحو 111.165 يناً.

وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى في 13 شهراً لينخفض 0.2 % إلى 1.2694 دولار على الرغم من بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم البريطاني في يوليو للمرة الأولى هذا العام.