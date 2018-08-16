مخاوف النمو العالمي تهبط بأسعار المعادن الصناعية

المصدر: لندن - رويترز

هبطت أسعار المعادن الصناعية بفعل مخاوف بشأن تضرر النمو العالمي والطلب من النزاعات التجارية والتوترات السياسية، فضلاً عن ارتفاع الدولار. وسجل النحاس في العقود القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن أدنى مستوى في 15 شهراً عند 5773 دولاراً للطن، بينما لامس الزنك 2291 دولاراً للطن، وهو أضعف مستوى منذ أكتوبر 2016. وهبط الرصاص إلى 1919.50 دولاراً للطن، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016، ويعكس أكبر خسارة يومية في نحو سبع سنوات.

وأغلقت عقود النحاس منخفضة 4% إلى 5801 دولار للطن، والقصدير 3.2% إلى 18 ألفاً و405 دولارات للطن. وتراجع الألمنيوم 2.2% ليغلق عند 2025 دولاراً للطن، بينما أنهى الزنك جلسة التداول منخفضاً 6.3% إلى 2300 دولار للطن. وهبط الرصاص 7.1% إلى 1927 دولاراً للطن.