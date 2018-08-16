ارتفاع قوي لمبيعات التجزئة الأميركية في يوليو

المصدر: واشنطن - رويترز

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في يوليو، حيث زادت مشتريات الأسر من السيارات والملابس بما يشير إلى أن الاقتصاد ظل قويا في أوائل الربع الثالث من العام.

وكشفت بيانات أخرى عن نمو إنتاجية العمال بأسرع وتيرة خلال أكثر من ثلاثة أعوام في الربع الثاني من العام. لكن انخفاض تكلفة العمالة يشير إلى تضخم طفيف في الأجور. ويدعم الطلب المحلي القوي توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع سعر الفائدة في سبتمبر للمرة الثالثة في العام الحالي.

وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة زادت 0.5% في الشهر الماضي. لكن جرى تعديل بيانات يونيو بالخفض لتظهر نموا في المبيعات بنسبة 0.2% بدلا من 0.5% في قراءة سابقة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة في يوليو 0.1%. وسجلت مبيعات التجزئة في يوليو زيادة 6.4% على أساس سنوي.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الغذاء، زادت مبيعات التجزئة 0.5% في الشهر الماضي بعد تعديل بالخفض إلى 0.1% في يونيو. وتتسق مبيعات التجزئة المسماة بالأساسية هذه بشكل أدق مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير زيادة مبيعات التجزئة الأساسية في يوليو بأن الاقتصاد بدأ الربع الثالث من العام على أساس قوي بعدما سجل أفضل أداء في نحو أربعة أعوام في الربع الثاني من العام.

وفي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل الأميركية إن الإنتاجية في القطاعات غير الزراعية التي تقيس الإنتاج بالساعة لكل عامل زادت إلى معدل سنوي بلغ 2.9% في الفترة بين أبريل ويونيو.