نيوزيلندا تقرر حظر شراء الأجانب للمساكن

أقر البرلمان النيوزيلندي اليوم الأربعاء نهائيا قانونا يحظر على الأجانب شراء مساكن قائمة في البلاد، وذلك بهدف مواجهة النقص الحاد في الوحدات السكنية في نيوزيلندا.

وقد وافق البرلمان على القانون في القراءة الثالثة والأخيرة له اليوم.

وقال "ديفيد باركر" وزير المالية في بيان إن "الحكومة تعتقد أنه لا يجب أن يواجه النيوزيلنديون منافسة من جانب الأثرياء الأجانب" عندما يحاولون شراء مسكن في بلادهم.

تواجه نيوزيلندا في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها وهو ما جعل قضية الهجرة موضوعا رئيسيا في الانتخابات.