مصر توقع 3 اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز

المصدر: وام

وقع اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري ثلاث اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل.

وأفادت وزارة البترول المصرية في بيان لها أن الاتفاقية الأولى مع شركتي "ايجاس" و"ثروة" للبترول وشركة "ايني" الايطالية بمنطقة /نور البحرية/ بالبحر المتوسط لحفر بئرين باجمالي استثمارات 105 ملايين دولار.

وأضافت أن الاتفاقية الثانية بين هيئة البترول وشركتي "ايني" الإيطالية و"اينا نافتا بلين" الكرواتية بمنطقة /رأس قطارة/ بالصحراء الغربية لحفر تسعة آبار بإجمالي استثمارات 11.7 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية الثالثة بين هيئة البترول وشركتي "ايني" الايطالية و"بي بي" البريطانية بمنطقة دلتا النيل /نيدوكو/ لحفر أربعة آبار بإجمالي استثمارات 22.5 مليون دولار.