ألمانيا: رسوم ترامب تدمر الوظائف والنمو

المصدر: Ⅶبرلين - رويترز

انتقد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بشدة سياسات الرسوم الجمركية والعقوبات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً إن مثل تلك الإجراءات تدمر الوظائف والنمو.

وأوقدت الولايات المتحدة شرارة نزاع تجاري مرير بفرض رسوم على وارداتها لحماية الوظائف الأمريكية مما وصفه ترامب بالممارسات التجارية غير العادلة من جانب الصين وأوروبا ودول أخرى.

وقال ألتماير لصحيفة بيلد آم زونتاج «تبطئ هذه الحرب التجارية النمو الاقتصادي وتدمره وتخلق أوجه عدم تيقن جديدة» مضيفاً إن المستهلكين هم الأشد معاناة لأن زيادة الرسوم تدفع الأسعار للصعود.

وأشاد ألتماير بالاتفاقية التي توصل إليها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال مفاوضاته مع ترامب الشهر الماضي، وقال إن ذلك الاتفاق المؤقت أنقذ مئات الآلاف من الوظائف في أوروبا. وقال ألتماير «الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليس سوى الخطوة الأولى فقط. هدفنا نظام تجارة عالمي برسوم أقل وحماية أقل وأسواق مفتوحة».