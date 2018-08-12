أول فاتورة صينية بتقنية «بلوكتشين»

المصدر: شنتشن - شينخوا

أعلن مكتب الضرائب في مدينة شنتشن بجنوبي الصين، وشركة «تينسنت» الصينية العملاقة للإنترنت، إصدار أول فاتورة في البلاد قائمة على أساس سلاسل الكتل المعروفة بـ «بلوكتشين»، وذلك في مطعم محلي في المدينة.

وقال مكتب الضرائب المحلي إن الشركات بإمكانها إرسال طلباتها للفواتير والإقرارات الضريبية على منصة سلاسل الكتل المدعومة من قبل شركة «تينسنت»، التي ستقوم بإصدار الفواتير بشكل أوتوماتيكي بعد التأكد من إتمام الصفقات وعمليات البيع. وتُعرّف تقنية «دفتر الحسابات» بأنها تفاهم وإجماع على بيانات رقمية متكررة ومشتركة ومتزامنة وموزعة عبر عدة مواقع أو بلدان أو مؤسسات.