20.4 تريليون دولار اقتصاد أميركا.. والعجز 684 ملياراً

المصدر: دبي- وائل الخطيب، و رويترز

أكد صندوق النقد الدولي أن حجم الاقتصاد الأميركي بلغ 20.4 تريليون دولار في 2018، ارتفاعاً من نحو 19.4 تريليون دولار في العام الماضي، بينما أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن العجز في ميزانية السنة المالية الحالية التي بدأت في أكتوبر الماضي إلى 684 مليار دولار مقارنة مع عجز بلغ 566 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017.



وسجلت الحكومة الأميركية عجزاً في الميزانية قدره 77 مليار دولار في يوليو. مقابل 43 مليار دولار عجزاً في في الشهر نفسه من العام الماضي. وتأتي الزيادة البالغة 79% متماشية مع توقعات المحللين.



وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 225 مليار دولار، بانخفاض 3% على أساس سنوي، بينما سجلت النفقات قفزة قدرها 10% إلى 302 مليار دولار. وحل الاقتصاد الصيني تالياً بـ 14 تريليون دولار، بزيادة تجاوزت تريليوني دولار مقارنة بالعام 2017. وأتت اليابان في المركز الثالث باقتصاد يبلغ 5.1 تريليونات دولار، مقارنة بـ 4.87 تريليونات دولار في العام السابق.

ووفقاً للتقرير صندوق النقد الدولي، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن ألمانيا احتلت المرتبة الرابعة باقتصاد يناهز 4.2 تريليونات دولار، بينما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الخامس باقتصاد 2.94 تريليون دولار، تلتها فرنسا باقتصاد 2.93 تريليون دولار.



وجاء الاقتصاد الهندي في المرتبة السابعة حيث يبلغ 2.85 تريليون دولار، بينما حلت إيطاليا في المركز الثامن باقتصاد يبلغ 2.18 تريليون دولار، ثم البرازيل تاسعاً باقتصاد يتجاوز 2.14 تريليون دولار، في حين جاءت كندا في المرتبة العاشرة باقتصاد يبلغ 1.8 تريليون دولار.