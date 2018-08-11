عدد حفارات النفط في أميركا يسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ مايو

المصدر: نيويورك - رويترز

سجّل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر زيادة أسبوعية منذ مايو، بينما تواصل شركات الطاقة تنفيذ خطط لزيادة الإنفاق على الاستشكاف والإنتاج توقعاً لارتفاع أسعار الخام في 2018 عن الأعوام القليلة الماضية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، أمس، في تقريرها الأسبوعي إن شركات الحفر أضافت 10 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 869 حفاراً، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وجاءت الزيادة في عدد الحفارات على الرغم من هبوط أسعار الخام الأميركي لسادس أسبوع على التوالي للمرة الأولى منذ أغسطس 2015؛ بفعل القلق من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تلحق ضرراً بالطلب على النفط.