وتيرة سريعة للنمو البريطاني وعقبات الانفصال تواجهه

المصدر: لندن - رويترز

تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام بعد تباطؤ شتوي حاد أوائل 2018 لكنه فقد الزخم في يونيو ما يبرز أداءه المتذبذب قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد ما يقل عن 8 أشهر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.4% بين أبريل ويونيو. وتسارع النمو السنوي للاقتصاد على نحو طفيف إلى 1.3% في الربع الثاني مبتعداً قليلاً فحسب عن أدنى مستوى في نحو 6 سنوات البالغ 1.2% الذي سجله في بداية العام.

وتباطأ النمو البريطاني بعد التصويت في 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يواصل النمو بوتيرة أضعف مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد في مارس 2019. وقال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد تلقى الدعم في الربع الثاني من تعافي مبيعات التجزئة وقطاع البناء.