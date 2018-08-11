الدولار يقفز ويسجل أعلى مستوى في 13 شهراً

المصدر: طوكيو - رويترز

قفز الدولار لأعلى مستوى في 13 شهراً مقابل سلة من العملات أمس كما حقق الين مكاسب كبيرة، مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية والخلافات الدبلوماسية.

وانخفض اليورو لأدنى مستوياته منذ يوليو 2017، فيما هبط الجنيه الاسترليني لأقل مستوى في سنة وسط تكهنات بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بخصوص العلاقة بينها وبين بروكسل في المستقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من 6 عملات رئيسية، ما يزيد على 0.6% إلى 96.103 وهو أعلى مستوياته منذ يوليو 2017.

وتلقت العملة الأميركية الدعم من تنامي توترات التجارة العالمية وتأزم العلاقات الجيوسياسية، مع إعلان الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.

ومع استحواذ الدولار على التدفقات الساعية إلى الملاذ الآمن، كانت مكاسب الين أمام العملة الأميركية محدودة. لكن العملة اليابانية ارتفعت مقابل معظم العملات المناظرة مثل اليورو والاسترليني والدولار الاسترالي.

وانخفض اليورو 0.75% إلى 127.13 ينا، وخسر الاسترليني 0.25% إلى 142.03 ينا وهبط الدولار الاسترالي 0.85 % إلى 81.29 ينا.

في الوقت ذاته، تراجع الاسترليني 1.55% هذا الأسبوع في ظل مخاوف بشأن ما يطلق عليه الخروج «الصعب» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض الاسترليني نحو 0.2% إلى 1.2830 دولار اليوم، بعد أن بلغ أدنى مستوى في سنة عند 1.2798 دولار.

وخلال التعاملات انخفض الدولار 0.1 % إلى 110.98 ينات ليبتعد عن أعلى مستوى حققه في الجلسة عند 111.165 ينا.

انكشاف البنوك

وهوى اليورو إلى أقل مستوياته في أكثر من عام بعد تقرير بأن البنك المركزي الأوروبي يزداد قلقاً حيال انكشاف البنوك على الانحدار الحاد في الليرة التركية.

وأثار تهاوي الليرة، الناجم عن نزاع متفاقم مع الولايات المتحدة ومخاوف إزاء الاقتصاد التركي، موجات من الصدمة بشتى الأسواق.

وتدافع المستثمرون القلقون على الملاذات الآمنة مثل الدولار والين والفرنك السويسري وتخلصوا من العملات ذات المخاطر مثل عملات الأسواق الناشئة.

وتلقى اليورو ضربات عنيفة بعد أن قالت صحيفة فايننشال تايمز أمس نقلاً عن مصدرين إن لدى البنك المركزي الأوروبي بواعث قلق حيال بنوك في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وانكشافها على متاعب تركيا.

وقال المتعاملون إن ذلك دفع اليورو للانخفاض مقابل الدولار وعملات أخرى مثل الفرنك السويسري.

وهبط اليورو 0.6% إلى 1.1432 دولار مسجلاً أدنى مستوياته في 13 شهراً وأمام الين نزل اليورو 1% إلى أقل سعر في شهرين عند 126.79 ينا.

واليورو منخفض نحو واحد % على مدار الأسبوع لأسباب منها تخوف المستثمرين من أن إيطاليا بصدد فورة إنفاق باهظة التكلفة وغير قابلة للاستمرار. وارتفع كل من الين الياباني والفرنك السويسري وسط إقبال عليهما من المستثمرين الباحثين عن الأمان في ظل تقلبات السوق. وزاد الفرنك أكثر من نصف % مقابل اليورو إلى 1.1394 فرنك وهو أقوى سعر له منذ أواخر مايو.

وضغط التدافع على الملاذات الآمنة على العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مثل الدولار الاسترالي الذي تراجع 1% إلى 0.7280 دولار أميركي وهو أقل سعر في 18 شهراً فضلاً عن الدولارين الكندي والنيوزيلندي.