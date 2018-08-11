انتعاش الناتج الصناعي الفرنسي في يونيو

المصدر: باريس - د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية أمس انتعاش الناتج الصناعي في فرنسا في يونيو الماضي في ظل تحسن إنتاج البترول في البلاد.

وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن الناتج الصناعي ارتفع في يونيو الماضي بنسبة شهرية بلغت 0.6% مقابل انخفاض 0.2% في مايو. وكان من المتوقع أن يرتفع معدل الناتج الصناعي 0.5%.

كما شهد قطاع الإنشاءات نمواً شهرياً ملحوظاً بنسبة 3.9% بعد تراجع نسبته 3.4%.

وكشف تقرير آخر لمكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص بوتيرة معتدلة بلغت 0.2% خلال الربع الثاني من العام وهو نفس معدل الزيادة الذي تحقق خلال الربع الأول. وعلى أساس سنوي ارتفع عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص 1.3%.