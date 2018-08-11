التضخم الأميركي يواصل الصعود في يوليو

المصدر: واشنطن -رويترز

زادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو وتواصل الاتجاه العام الصعودي بما يشير إلى زيادة مطردة في الضغوط التضخمية مما يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مسار الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.2% بسبب ارتفاع تكلفة السكن وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في يونيو.

وخلال الـ 12 شهراً حتى يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.9% ليضاهي الزيادة السنوية المسجلة في يونيو.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة بطبيعتها، يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد زاد 0.2% تماشياً مع الزيادة المسجلة في مايو ويونيو.

وارتفع ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.4% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر 2008، من 2.3% في يونيو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي 0.2% في يوليو.

ويتابع مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب مقياساً مختلفاً للتضخم، هو مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، وقد ارتفع 1.9% في يونيو.

وبلغ ذلك المقياس المستوى المستهدف للبنك المركزي الأميركي عند 2% في مارس للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات، وقال صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي إنهم لن ينزعجوا كثيراً إذا فاق المستوى المستهدف له في الأشهر المقبلة.