الليرة التركية تسجل مستويات انخفاض قياسية

المصدر: إسطنبول - وكالات

سجلت الليرة التركية مستويات انخفاض قياسية جديدة مقابل الدولار الأميركي، أمس، بعدما عاد وفد تركي من اجتماع مع مسؤولين أميركيين من دون حل لخلاف دبلوماسي بين البلدين.

وفقدت الليرة 2.0% من قيمتها أمام الدولار لتصل إلى 5.4 ليرات للدولار، كما فقدت 2.2% من قيمتها أمام اليورو لتصل إلى 6.3 ليرات لليورو.

وجاء الانخفاض الأخير بعد أن فشل وفد يرأسه نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول عدد من القضايا بينها اعتقال القسّ الأميركي أندرو برانسون الذي تسبب في أزمة في العلاقات. وتبادل البلدان فرض عقوبات على وزراء من الجانبين بسبب الخلاف على سجن القسّ بتهم الإرهاب منذ نحو عامين. وألحقت التوترات ضرراً كبيراً بالعملة التركية التي خسرت أكثر من 40% من قيمتها هذا العام.

ولم يصدر تعليق من المسؤولين الأميركيين أو الأتراك حول نتائج المحادثات التي جرت الأربعاء، واكتفت وزارة الخارجية الأميركية بالقول إن أونال ونائب وزير الخارجية جون سوليفان: «ناقشا مجموعة من القضايا الثنائية بينها قضية القسّ برانسون»، إلا أن الإعلام الأميركي قال إن واشنطن لم تستطع الحصول على تطمينات من تركيا بالإفراج عن القسّ الذي لا يزال حالياً قيد الإقامة الجبرية.