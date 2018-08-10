المصدر: واشنطن - رويترز

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن الاقتصاد القوي يدعم سوق العمل في مواجهة التوترات التجارية الراهنة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس، إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت 6 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفاً للأسبوع المنتهي 24 أغسطس.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة عدد الطلبات بمقدار ألف طلب عن المعلن في السابق.

وكان عدد طلبات الإعانة انخفض إلى 208 آلاف في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو مسجلاً أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.

وانخفض متوسط طلبات 4 أسابيع بمقدار 500 طلب إلى 214 ألفاً و250 طلباً الأسبوع الماضي وهي أدنى قراءة منذ منتصف مايو.