المصدر: طوكيو- د ب أ

تراجعت طلبيات الآلات الرئيسية في اليابان 8.8% في يونيو مقارنة بالشهر السابق له، في تراجع للشهر الثاني على التوالي حسبما ذكرت الحكومة اليابانية أمس.

وجاء هذا الرقم مغايراً لتوقعات بانخفاض 1.5% من قبل محللين استطلعت صحيفة «نيكي بيزنس ديلي» آراءهم، وتبع ذلك انخفاض 3.7% في مايو.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان: إن طلبات الأجهزة الأساسية للقطاع الخاص والتي تستثني فئات متقلبة مثل السفن انخفضت إلى 827.6 مليار ين (7.5 مليارات دولار).

وتراجع الطلب الخارجي، وهو مؤشر على الصادرات المستقبلية 12% على أساس شهري إلى 925 تريليون ين في يونيو في أول تراجع، خلال 3 أشهر وسط ضعف الين.