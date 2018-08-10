المصدر: أوتاوا - د ب أ

أعلنت شركة الخدمات المالية الكندية «صن لايف فاينانشال»، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن أرباح الربع الثاني من العام الحالي بلغت 706 ملايين دولار كندي بما يعادل 1.16 دولار كندي للسهم الواحد مقابل 574 مليون دولار كندي، بما يعادل 0.93 دولار كندي لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن «صن لايف فاينانشال» تقدم العديد من الخدمات المالية في السوق الكندية، كما أنها من أقدم شركات التأمين على الحياة في العالم، حيث تأسست عام 1865. كما يصل إجمالي قيمة الأصول التي تديرها الشركة إلى حوالي 891 مليار دولار كندي، وهي تحتل المركز 277 في قائمة مجلة فوربس الاقتصادية الأميركية لأكبر 2000 شركة على مستوى العام.