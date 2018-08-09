السعودية: امدادت النفط إلى كندا لن تتأثر بأي اعتبارات سياسية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس إن إمدادات السعودية من النفط إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين البلدين، ليطمئن العملاء بعد أن جمدت الرياض التعاملات التجارية الجديدة مع كندا واستبعدت جهود الوساطة.

وقال الفالح،في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية " واس " أن السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتباراتٍ سياسية، مؤكّدًا أن هذه السياسة ثابتة ولاتتأثر بأي ظروفٍ سياسية.

وأكد الفالح : "الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا".

وأختتم الفالح بيانه بالتأكيد على أن المملكة مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية، التي تُمثِّل عنصراً جوهرياً في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.