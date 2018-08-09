«حرب الرسوم» تهبط بالنفط 4 %

المصدر: نيويورك - رويترز

هبطت أسعار النفط 4 % خلال التعاملات أمس، مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبعد بيانات صينية أظهرت تباطؤاً في الطلب على الطاقة. وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.73 دولار أو 3.7 % إلى 71.92 دولاراً للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.70 دولار أو 3.9 % إلى 66.47 دولاراً للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة سجل الخام الأميركي 66.32 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 22 يونيو الماضي.

من جانبها قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.