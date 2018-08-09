«الذكاء الاصطناعي» ..نقلة في الاختراق الإلكتروني

المصدر: Ⅶ سان فرانسيسكو - رويترز

ربما يجد خبراء أمن الكمبيوتر أنفسهم في مواجهة أسوأ كوابيسهم بعد نجاح فريق من شركة (آي.بي.إم) في وضع برامج للذكاء الاصطناعي تستطيع تعلّم كيفية مراوغة أفضل الدفاعات.

واستخدم الفريق تقنية معروفة باسم «التعلم الآلي» لتصميم برامج اختراق تستطيع التسلل عبر أشد الإجراءات الدفاعية حصانة. وسيكشف الفريق تفاصيل عن تجربته خلال مؤتمر بلاك هات الأمني الذي تستضيفه مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وتعتمد أحدث الدفاعات بشكل عام على فحص ما يقوم به البرنامج المهاجم بدلاً من التقنية الشائعة التي تقوم على تحليل شفرة البرنامج لرصد أي مؤشرات خطر. لكن النوع الجديد من برامج الذكاء الاصطناعي يمكن تدريبها، بحيث تبقى خاملة حتى تصل إلى هدف محدد؛ الأمر الذي يجعل التصدي لها أمراً في غاية الصعوبة.

ولم يتفاخر أحد حتى الآن برصد أي برنامج خبيث يعتمد بشكل واضح على خاصية التعلم الآلي، أو أي نوع آخر من الذكاء الاصطناعي، وربما يرجع ذلك إلى أن تلك البرامج أفضل من أن يتم رصدها.

ويقول باحثون، إنها مجرد مسألة وقت في أفضل الأحوال فوحدات الذكاء الاصطناعي اللازمة لبرامج التدريب متاحة مجاناً من شركة ألفابت وشركات أخرى.