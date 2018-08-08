انخفاض الناتج الصناعي الألماني في يونيو

المصدر: Ⅶبرلين - رويترز

أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي الألماني انخفض أكثر من المتوقع في يونيو بعدما قفز في الشهر السابق، بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي اختتم الربع الثاني بأداء أضعف مع استمرار الصادرات مستقرة. لكن وزارة الاقتصاد قالت إن الناتج الصناعي زاد 0.4% في الربع بأكمله، ويعني ذلك أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم في التسارع المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل حتى يونيو.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 0.9% على أساس شهري في يونيو، ليأتي أضعف من التوقعات في استطلاع لرويترز والتي أشارت لانخفاض نسبته 0.5%. يأتي ذلك بعد تعديل بالخفض لبيانات مايو لتظهر ارتفاعا نسبته 2.4% للناتج الصناعي. وتظهر البيانات التفصيلية لشهر يونيو انخفاض ناتج قطاع الصناعات التحويلية 0.8% وقطاع البناء 3.2%، لكن إنتاج قطاع الطاقة قفز 2.9%.

نمو

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع معدل النمو الفصلي إلى 0.4% في المتوسط من 0.3% في الربع الأول مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والبناء. ونما الاقتصاد الألماني بمعدل بلغ 2.5% في 2017 ويتوقع معظم المحللين تباطؤاً محدوداً للنمو إلى نحو 2% هذا العام.

صادرات

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في بيان منفصل إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية استقرت دون تغيير يذكر على أساس شهري في يونيو، بينما زادت الواردات 1.2%. وتراجع الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 19.3 مليار يورو، من 20.4 مليار يورو (23.60 مليار دولار) بعد التعديل بالرفع في مايو.

وأظهرت بيانات غير معدلة أنه في النصف الأول من العام، لم يسجل الفائض التجاري تغيراً يذكر تقريباً عند 121.5 مليار يورو مقارنة بـ 121.3 مليار يورو في الستة أشهر الأولى من العام السابق. ووافق ترامب على التراجع عن فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي فيما يتفاوض الطرفان لتقليص حواجز تجارية أخرى. وخفف القرار، الذي تم التوصل إليه في محادثات بين ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، المخاوف بشأن حرب تجارية عبر الأطلسي.