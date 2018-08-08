أرباح «روسنفت» تقفز 3 أمثال

المصدر: موسكو - رويترز

قالت شركة «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، إن صافي ربحها ارتفع لأكثر من ثلاثة أمثاله في الربع الثاني من العام، ليصل إلى 228 مليار روبل (3.6 مليارات دولار) بدعم من ارتفاع الإنتاج والأسعار، وهو ما دفع سهمها للصعود إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأضافت «روسنفت»، أن أرباحها تلقت دعماً أيضاً من مكسب استثنائي من الاستحواذ على أسهم في مشروع مشترك لأنشطة المنبع، وإعادة تقييم حصة في مشروع مشترك آخر. وقالت الشركة، إن إيراداتها في الربع الثاني بلغت 2.07 تريليون روبل، بزيادة 48% على أساس سنوي.

وبلغ صافي دين روسنفت، باستثناء الدفعات المقدمة لإمدادات النفط، 3.3 تريليونات روبل في نهاية الربع الثاني، منخفضاً بنحو 101 مليار روبل عن الربع الأول.