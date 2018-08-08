83.8 % نمو أرباح «نيكون كورب»

المصدر: طوكيو - رويترز

أعلنت شركة «نيكون كورب» اليابانية لصناعة آلات التصوير ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 83.3% سنوياً إلى 16.36 مليار ين، مقابل 8.89 مليارات ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل أرباح السهم إلى 41.10 يناً مقابل 22.37 يناً للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزادت أرباح التشغيل للشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي بنسبة 53% سنويا إلى 19 مليار ين مقابل 12.42 مليار ين في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 166.91 مليار ين بانخفاض نسبته 2%.وتتوقع الشركة وصول أرباحها القابلة للتوزيع خلال العام المالي الحالي إلى 53 مليار ين وأرباح التشغيل إلى 74 مليار ين.