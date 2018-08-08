المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة «بايرسدورف» الألمانية لمستحضرات العناية الشخصية، زيادة أرباحها قبل حساب الفوائد والضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.3% سنوياً إلى 585 مليون يورو مقابل 561 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة التي تنتج مستحضرات «نيفيا» خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.8% إلى 3.61 مليار يورو مقابل 3.51 مليار يورو في النصف الأول من العام الماضي. ورفعت الشركة توقعاتها لمبيعات العام الحالي ككل، في حين أبقت على توقعات الأرباح دون تغيير.

وتتوقع «بايرسدورف» نمو مبيعاتها خلال العام الحالي ككل بنسبة 5%، وليس بنسبة 4% كما كانت تتوقع من قبل. وقالت الشركة، إنها تتوقع استمرار هامش أرباح التشغيل العام الحالي.