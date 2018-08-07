بكين: ابتزاز ترامب التجاري لن يجدي

المصدر: Ⅶبكين - رويترز

وجهت وسائل إعلام صينية رسمية انتقادات حادة للسياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في هجوم غير معتاد عليه شخصياً، فيما سعت لطمأنة المستثمرين القلقين على اقتصاد البلاد مع تسبب مخاوف متعلقة بالنمو في اضطرابات في أسواقها المالية.

ووجهت وسائل الإعلام الصينية انتقادات متكررة للولايات المتحدة ولإدارة ترامب مع تصاعد النزاع التجاري بين البلدين لكنها كانت تحجم إلى حد كبير عن استهداف ترامب. لكن الانتقادات الأخيرة التي وردت في النسخة الدولية من صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي استهدفت ترامب وقالت إنه يقوم بدور البطولة «في دراما خادعة خاصة به تقوم على الابتزاز والترهيب بأسلوب مقاتل الشارع».

خلاف

وأضافت أن رغبة ترامب في أن يشاركه آخرون في مساعيه هي «أمنيات لا علاقة لها بالواقع» وقالت إن الولايات المتحدة صعدت خلافاً تجارياً مع الصين وحولت التجارة العالمية لمعادلة «لا ربح فيها ولا خسارة». وأضافت الصحيفة أن «حكم دولة ليس كممارسة الأعمال» وقالت إن تصرفات ترامب عرضت مصداقية الولايات المتحدة للخطر.

وتسبب الخلاف المستعر بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطرابات في الأسواق المالية في الأشهر الماضية بما شمل الأسهم والعملات وتجارة السلع العالمية من الصويا وحتى الفحم.

وفرضت كل من الولايات المتحدة والصين رسوماً على واردات من الدولة الأخرى بقيمة 34 مليار دولار في يوليو، ومن المتوقع أن تفرض واشنطن قريباً رسوماً جمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 16 مليار دولار وأعلنت الصين على الفور أنها سترد بالمثل على مثل هذه الخطوة.

وكشفت وزارة المالية الصينية عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على خمسة آلاف و207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة قيمتها 60 مليار دولار. وجاءت الخطوة رداً على اقتراح لإدارة ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وأثارت الحرب التجارية وزيادة حالات إفلاس الشركات وانخفاض مستمر في قيمة اليوان مقابل الدولار مخاوف من مواجهة الاقتصاد الصيني تراجعاً أكثر حدة. واتخذت الحكومة الصينية إجراءات رداً على ذلك من بينها ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي وتشجيع الاقتراض فيما وعدت بسياسة مالية أكثر فاعلية.

انتقادات

وتأتي الانتقادات اللاذعة التي أوردتها الصحيفة الصينية بعد تعليقات لترامب على تويتر قال فيها إن استراتيجية وضع تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات الصينية «تحقق نجاحاً أكبر مما توقع الجميع»، وأن ذلك أجبر بكين على التحدث عن التجارة مع واشنطن. واستشهد ترامب بالخسائر التي منيت بها سوق الأسهم الصينية وتوقع أن السوق الأميركية قد «ترتفع بشدة» بمجرد إعادة التفاوض على اتفاقات التجارة.

وانخفضت سوق الأسهم الصينية الاثنين بعد أن تسببت تهديدات التعريفات الجمركية الجديدة من بكين في تصعيد للحرب التجارية بين البلدين لكن جهود البنك المركزي لدعم اليوان نجحت في الحفاظ على استقرار العملة. وأكدت صحف رسمية صينية قدرة الاقتصاد الصيني على المقاومة وقللت من أهمية المخاوف المتعلقة بتأثير الحرب التجارية على اقتصادها.

ونقلت صحيفة «تشاينا ديلي» عن خبراء اقتصاديين صينيين قولهم: «يتوقع متعاملون في السوق استقراراً نسبياً للعملة الصينية على المدى القريب دون مخاوف من تأثير النزاع التجاري الأميركي الصيني».