تباطؤ نمو الوظائف الأميركية في يوليو

المصدر: واشنطن - رويترز

تباطأ نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في يوليو بسبب صعوبات واجهت الشركات في العثور على موظفين مؤهلين وانخفض معدل البطالة بما يشير إلى تحسّن أوضاع سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 157 ألف وظيفة الشهر الماضي. وأوجد الاقتصاد وظائف تزيد بواقع 59 ألفاً في مايو ويونيو.

وانخفض معدل البطالة عُشر نقطة مئوية إلى 3.9% في يوليو حتى في الوقت الذي دخل فيه المزيد من الأشخاص إلى قوة العمل في مؤشر على الثقة في آفاق التوظيف وزاد معدل البطالة في يونيو من أدنى مستوى في 18 عاماً في مايو عند 3.8%.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 7 سنتات، أو ما يعادل 0.3% في يوليو بعد أن ارتفع 0.1% في يونيو، وأبقى ذلك الزيادة السنوية في الأجور عند 2.7% في يوليو.