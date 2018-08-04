بنك إنجلترا يحذّر من «مخاطر» عدم التوصل لاتفاق حول بريكست

المصدر: لندن - أ ف ب

حذّر حاكم المصرف المركزي البريطاني مارك كارني أمس من مخاطر عالية وغير مرغوب بها بعدم التوصل ألي اتفاق حول بريكست، لكن هذا الاحتمال لا يزال «مستبعداً» بالمقارنة مع سيناريوهات أخرى.وصرح كارني لإذاعة «بي بي سي» أن «احتمال عدم التوصل إلى اتفاق عالٍ بشكل غير مريح في هذه المرحلة». وتابع كارني، الذي سيترك منصبه العام المقبل بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أواخر مارس، أن عدم التوصل إلى اتفاق «احتمال مستبعد نسبياً، لكنه لا يزال وارداً». وتابع كارني أن النظام المالي في بريطانيا سيكون قادراً في كل الأحوال على «تحمل الصدمة»، إذ زادت المصارف من رؤوس أموالها وسيولتها، كما أعدت خططاً لحالات الطوارئ، موضحاً أن عدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست معناه «خلل في التجارة كما نعرفها، وبالتالي بلبلة في النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار لفترة ما».