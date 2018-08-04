«كريدي أجريكول» يحقق أرباحاً ضخمة بعد عمليات تمويل كبيرة

المصدر: Ⅶ باريس - د ب أ

شهد قطاعا الاستثمار وتجارة التجزئة في بنك كريدي أجريكول الفرنسي نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستفيداً من التعطش للقروض.

وقفزت إيرادات التمويل 17% خلال الربع الثاني بعد أن قدم البنك استشارات وأعد الترتيبات الخاصة بتمويل الديون للصفقات الكبيرة، من بينها استحواذ شركة «آلتران تيكنولجيز» على شركة «أريسنت إنك» ما ساعد البنك الاستثماري على تخطي التوقعات، حسبما ذكرت «بلومبيرغ» أمس. وحقق قطاع تجارة التجزئة الفرنسي «إل سي إل» التابع للبنك أداءً أفضل من المتوقع، بعد قفزة في نمو القروض، وخلال التعاملات ارتفع السهم 2.7 % ليصل إلى 12.28 يورو.

ويدفع الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي أجريكول فيليب براساك البنك نحو ارتفاع الربحية والعائدات بينما يسعى إلى خفض التكاليف بعد تنظيم وترتيب الميزانية العمومية.

ويسير البنك على درب الاستحواذ، حيث استحوذت «آموندي»، ذراع إدارة الأموال في البنك، على «بايونير إنفيستمينت» العام الماضي بهدف التوسع في أسواق مختلفة.

وكان كريدي أجريكول هو الضامن على زيادة رأسمال «آلتران» بمقدار 750 مليون يورو (869 مليون دولار) في وقت سابق من العام الجاري، كجزء من شراء الشركة لـ «أريسنت»، إضافة إلى توليه بعض عمليات التمويل المسبق للصفقة.