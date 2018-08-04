بنك «آر. بي. إس» يعلن أول توزيع أرباح في 10 سنوات

المصدر: Ⅶ لندن - رويترز

أعلن رويال بنك أوف سكوتلند (آر. بي. إس) عن أول توزيع أرباح في 10 سنوات أمس بعد أن أظهرت نتائج أعماله تحقيقه أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 1.8 مليار جنيه استرليني (2.34 مليار دولار) في النصف الأول من العام.



وقال البنك إنه سيدفع توزيعاً مؤقتاً بقيمة بنسين للسهم، وهو ما يتوقف على تسوية مع وزارة العدل الأميركية بقيمة 4.9 مليارات دولار يجري وضع اللمسات النهائية عليها.

وبلغ الربح العائد لمساهمي البنك في الربع الثاني من العام 95 مليون جنيه استرليني، ليتجاوز توقعات المحللين بتكبد البنك خسارة قدرها 741 مليون استرليني وفقاً لمتوسط توقعات جمعها البنك.

وتأتي تلك الأرباح بعد أن جنب البنك مخصصات بقيمة مليار استرليني لتغطية تسوية مع وزارة العدل الأميركية ترتبط ببيع خاطئ لأوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبل الدخول في أزمة. وتمهد التسوية، التي تم الاتفاق عليها في مايو، الطريق للبنك كي يدفع أول توزيعات للمساهمين منذ أوائل 2008.



وذكر البنك أن نسبة كفاية رأسماله الأساسي وهو مقياس مهم لمتانة وضعه المالي 16.1% بعد احتساب التسوية مع وزارة العدل الأميركية والتوزيعات النقدية وبعد دفع 3.5 مليارات جنيه استرليني لدعم صندوقه للتقاعد.