المصدر: برلين - وكالات

انخفض صافي الربح الفصلي لشركة «إليانز» للتأمين 5%، ما يبرز التأثير السلبي لبيع محفظتها للتأمين على الحياة في تايوان، الذي عوضه جزئياً انخفاض ضرائب الدخل.

وبلغ الربح الصافي 1.89 مليار يورو (2.19 مليار دولار) من 1.99 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع إجمالي الدخل 2.9% عند 30.9 مليار يورو (35.2 مليار دولار)، كما زاد الربح التشغيلي 2.3% إلى 2.99 مليار يورو (3.4 مليارات دولار).

وذكرت «إليانز» في بيان الأرباح أن الأعمال حققت بشكل عام، أرقاماً جيدة في الربع الثاني، على الرغم من عوائق ناتجة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي وتقلبات العملة.

وأعلنت «إليانز» في بداية يوليو عن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي قد يرتفع إلى مليار يورو (1.16 مليار دولار).

وأوضحت الشركة أمس أن هذا البرنامج يجب أن ينتهي بنهاية سبتمبر.