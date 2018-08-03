أدنى مستوى للطلب على الذهب في 9 سنوات

المصدر: لندن - رويترز

أعلن مجلس الذهب العالمي، أمس، أن الطلب العالمي على الذهب انخفض 6% في النصف الأول من العام، إلى أدنى مستوى في 9 سنوات، نتيجة الانخفاض الحاد في مشتريات صناديق المؤشرات.

وقال المجلس في أحدث تقرير له عن اتجاهات الطلب على الذهب، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس بلغ 1959.9 طناً بين يناير ويونيو انخفاضاً من 2086.5 طناً في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا أدنى مستوى لنصف أول بأكمله منذ 2009.

وبالنسبة للربع الثاني من العام، انخفض الطلب 4% على أساس سنوي إلى 964.3 طناً. وتراجعت مشتريات الذهب بهدف الاستثمار 9% بفعل انخفاض بنسبة 46% في مشتريات صناديق المؤشرات.

وانخفضت مشتريات البنوك المركزية 7% بين أبريل ويونيو، وأدى ضعف السوق الهندية إلى تراجع الإقبال على الحلي (أكبر مصدر للطلب) 2%. وسجلت الولايات المتحدة أضعف استثمارات في صناديق المؤشرات، حيث لا يوفر الاقتصاد القوي حافزاً لشراء الذهب.