6.1 % تراجع أرباح «بي.إم.دبليو» الفصلية إلى 2.08 مليار يورو

المصدر: Ⅶميونخ (ألمانيا) - د ب أ

أعلنت شركة «بي.إم.دبليو» الألمانية للسيارات الفارهة، أمس، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني 6.1 % إلى 2 مليار و82 مليون يورو مقابل 2.217 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الثاني من العام الحالي 6.3 % سنوياً إلى 2.746 مليار يورو بسبب زيادة نفقات الأبحاث والتطوير، كما تراجع هامش الأرباح قبل حساب الضرائب إلى 11.5 % مقابل 11.9 % العام الماضي في حين ظل الهامش أعلى من المستهدف وهو 10%.

وبلغ إجمالي إيرادات «بي.إم.دبليو» خلال الربع الثاني من العام الحالي 25.023 مليار يورو بانخفاض 2.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع حجم مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 0.7 % سنوياً إلى 637878 سيارة مقابل 633582 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، أبقت الشركة على أهدافها للعام الحالي ككل، حيث تتوقع نمواً طفيفاً في مبيعات وإيرادات العام لتسجل رقماً قياسياً جديداً، كما تتوقع استمرار هامش الأرباح في الحدود المستهدفة بين 8% و10%.