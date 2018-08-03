المصدر: القاهرة - رويترز

حددت مصر رسوم استخدام مشتري الغاز للشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتاً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى.

ويسمح ذلك لطرف ثالث بالدخول على الشبكة مما يوسع نطاق خيارات شراء الغاز أمام شتى الجهات المستهلكة.

وقال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على موقعه الإلكتروني إن تلك الرسوم الموحدة ستطبق على مستوى الدولة.

وأوضح مصدر بالجهاز طلب عدم نشر اسمه أنه يمكن دفع الرسوم بالجنيه المصري «على أساس سعر الصرف في البنك المركزي».

وأصدرت مصر في فبراير اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه. وأقر البرلمان العام الماضي قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز .