تقييم متفائل للاقتصاد الأميركي يصعد بأسعار الدولار

المصدر: Ⅶلندن - رويترز

ارتفع الدولار أمس في الوقت الذي تعزز فيه الطلب على العملة الأميركية بفضل تقييم متفائل للاقتصاد صادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بجانب تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وانخفض اليورو لأدنى مستوى في أسبوع في الوقت الذي صعد فيه الدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة. ويضغط تصاعد النزاع التجاري أيضاً على اليوان والدولار الأسترالي وكلاهما عرضة للتأثر بالصراع التجاري المتفاقم وتعزز الطلب أيضاً على العملة الأميركية كونها ملاذاً آمناً بفضل زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

مؤشر الدولار

وزاد مؤشر الدولار مبتعداً عن أدنى مستوى في 3 أسابيع ونصف الأسبوع وهبط اليورو إلى 1.1626 دولار بانخفاض 0.3 % وهو أدنى مستوياته منذ 27 يوليو .

وانخفض الدولار 0.1 % مقابل الين إلى 111.66 يناً في الوقت الذي لامست فيه عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية أعلى مستوى في عام ونصف.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4 %إلى 1.3078 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا المركزي، حيث رفع البنك في توقيت لاحق أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية.

وهبط الدولار الأسترالي 0.4 % إلى نحو 0.7377 دولار أميركي وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.2 % إلى 6.8372 يوانات للدولار.