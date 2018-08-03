«تسلا» تتكبد 718 مليون دولار في الربع الثاني

المصدر: Ⅶواشنطن - د ب أ

سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» خسائر كبيرة في ربعها المالي الثاني.

وخسرت 718 مليون دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو وفي الفترة نفسها من العام الماضي، خسرت الشركة 336 مليون دولار.

ومع ذلك، كانت بيانات الإيرادات والإنتاج الخاصة بـ «تسلا» في هذا الربع أكثر إيجابية، مما دفع أسهمها إلى الارتفاع بنحو 5%.

وارتفعت الإيرادات بأكثر من 40% لتصل إلى 4 مليارات دولار.

وأنتجت تسلا 53339 سيارة في ذلك الربع المالي. وسلّمت 22319 سيارة من طرازي «موديل إس» و«موديل إكس» و18449 سيارة من طراز «موديل 3».

كما افتتحت الشركة ثمانية متاجر ومواقع خدمات جديدة ليصل عددها إلى 347 مركزاً في أنحاء العالم في نهاية هذا الربع بالإضافة إلى ذلك زاد عدد مواقع الشحن بنسبة 103% ليصل العدد الإجمالي 1308 مواقع.