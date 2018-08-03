المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب، التي تتركز أعمالها على مصر، أمس، تراجع أرباحها الأساسية الفصلية والإيرادات بفعل انخفاض الإنتاج وزيادة التكاليف.

وتراجعت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاكات واستهلاك الديون إلى 45.8 مليون دولار في ربع السنة المنتهي 30 يونيو من 63.5 مليوناً قبل عام.

وانخفضت الإيرادات 18.1 % إلى 123.9 مليون دولار بفعل تراجع الإنتاج 25.5 % في ذلك الربع.

وأبقت الشركة على هدف الإنتاج السنوي البالغ 505 آلاف إلى 515 ألف أوقية (أونصة)، الذي أعلنته للمرة الأولى في مايو في الوقت الذي أدى فيه انخفاض جودة المعدن الخام بمنجم السكري في مصر إلى تراجع في توقعات الإنتاج وارتفاع تقديرات التكلفة.