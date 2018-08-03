2 % نمو أرباح «سيمنز» خلال الربع الثالث إلى 2.6 مليار دولار

المصدر: Ⅶبرلين - د ب أ

أعلنت شركة «سيمنز» أمس تحقيق أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات مع زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتها.

وذكرت الشركة الموجود مقرها في «ميونخ» الألمانية أن أرباح أنشطتها الصناعية زادت خلال الربع الثالث 2% إلى 2.21 مليار يورو (2.6 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي في حين كان المحللون يتوقعون وصول أرباحها إلى 2.15 مليار يورو فقط.

وأشارت الشركة إلى نمو الطلب لديها 16% لتصل قيمته في الربع الرابع من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو إلى 22.8 مليار يورو مقابل 19.7 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون وصول قيمة الطلب إلى 22.2 مليار يورو. وقال «جو كايزر» الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيمنز» إن «فريقنا العالمي حقق نتائج ربع سنوية قوية أكدها الأداء المميز للطلبيات الجديدة بما يفوق أداء السوق» ككل.

وتعتزم «سيمنز» خفض عدد قطاعاتها العاملة من 5 إلى 3 قطاعات.في الوقت نفسه تراجع صافي أرباح مجموعة «ٍسيمنز» ككل خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 14% إلى 1.2 مليار يورو، بسبب ارتفاع قيمة الضرائب وتكاليف خطة خفض العمالة في فروعها. وكان المحللون يتوقعون تراجع صافي الأرباح إلى 1.06 مليار يورو.