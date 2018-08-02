أميركا تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بقيمة 78 مليار دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اعتزامها بيع سندات طويلة المدى بقيمة 78 مليار دولار خلال الشهر الحالي، في حين طرحت سندات قصيرة الأجل جديدة مدتها شهران.

وفي إعلانها طروحات السندات أمس الأربعاء، رفعت وزارة الخزانة قيمة طرح السندات من 73 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي إلى 78 مليار دولار خلال الربع الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه هي الزيادة ربع السنوية الثالثة على التوالي لقيمة طرح السندات، إذ يتبنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسات مالية تؤدي إلى زيادة عجز ميزانية الولايات المتحدة.

وتعتزم الولايات المتحدة بيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 34 مليار دولار يوم 7 أغسطس الحالي، بعد أن باعت الشهر الماضي سندات من الفئة نفسها بقيمة 33 مليار دولار، وباعت في مايو الماضي سندات من الفئة نفسها قيمتها 31 مليار دولار.

كما رفعت وزارة الخزانة قيمة طرحها المقبل من السندات فئة العشر سنوات المقرر يوم 8 أغسطس الحالي إلى 26 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار في الشهر الماضي. وستبيع الوزارة سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 18 مليار دولار يوم أغسطس الحالي، مقابل 17 مليار دولار في مايو الماضي.