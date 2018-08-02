الأسواق العالمية مستقرة بدعم نتائج الشركات

المصدر: Ⅶنيويورك - وكالات

نجحت الأسواق العالمية في تحقيق أداء مستقر مدعومة بنتائج فصلية جيدة للشركات فاقت في بعضها توقعات المحللين. وسجلت الأسهم الأميركية ارتفاعاً أمس بعدما عززت أرباح أبل القوية شركات التكنولوجيا وساهمت في تهدئة المخاوف المتعلقة بنمو قطاع التكنولوجيا في المستقبل. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 46.44 نقطة أو 0.18% إلى 25461.63 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.88 نقطة أو 0.17% إلى 2821.17 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 30.03 نقطة أو 0.39% إلى 7701.82 نقطة.

تعافٍ أوروبي

واستقرت الأسواق الأوروبية وسط مجموعة جديدة من نتائج أرباح الشركات بددت أثر مؤشرات متفاوتة بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وكان القطاع المالي الأوروبي من القطاعات القليلة الرابحة بعدما أعلن بنك بي. إن. بي باريبا الفرنسي نتائج أفضل من المتوقع لأرباح الربع الثاني من العام وارتفع سهمه 0.6%. وزاد سهم بنك لويدز البريطاني 2% بعدما قفزت أرباحه قبل خصم الضريبة 23% في النصف الأول من العام الحالي.

كما ارتفع مؤشر قطاع السفر والترفيه حيث صعد سهم إير فرانس-كيه.إل.إم 7% بعدما تجاوزت نتائج الربع الثاني التوقعات. وكان قطاع الموارد الأساسية الأسوأ أداء بين القطاعات ونزل مؤشره 1.6%. وتراجعت أسعار النحاس بفعل تقارير ذكرت أن الولايات المتحدة قد تقترح فرض رسوم جمركية أعلى نسبتها 25% على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار. وفي أنحاء أوروبا، تراجع فايننشال تايمز 83.37 نقطة تعادل 1.08% إلى 7665.39 نقطة، وانخفض داكس الألماني 35.75 نقطة تعادل 0.28% إلى 12769.75 نقطة، ونزل كاك الفرنسي 5.05 نقاط تعادل 0.09% إلى 5506.25 نقاط.

صعود ياباني

وزاد المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية ولامس أعلى مستوى في 12 يوماً، بدعم أرباح قوية لشركات كبرى مثل سوني وشارب وانخفاض الين لأدنى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الدولار. وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.86% ليغلق عند 22746.70 نقطة، بعد أن لامس مستوى 22775.47 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وساعدت نتائج أعمال قوية للشركات في الخارج وداخل اليابان في رفع مجموعة متنوعة من الأسهم. وزادت أسهم سوني كورب 4.8% بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة أرباحا قياسية في الربع الأول من السنة المالية بفضل زيادة مبيعات برمجيات الألعاب.

وأظهرت نتائج أعمال نينتندو ارتفاعاً يفوق التوقعات في الأرباح التشغيلية للربع الأول من السنة المالية نسبته 88% وصعدت أسهم الشركة 6.37%. وارتفعت أسهم شارب 7.2% بعد أن زادت أرباح الشركة التشغيلية في الربع الأول من السنة المالية 45% بفضل نشاطها الأساسي في مجال أجهزة العرض ومبيعات قوية لبعض مكونات الكاميرات. وارتفعت الأسهم المرتبطة بأبل أيضا بعد أن حققت الشركة المُصنعة لآيفون نتائج أعمال فصلية فاقت تقديرات وول ستريت وتوقعت إيرادات تفوق التقديرات في الربع الحالي.

ارتفاع الدولار

وارتفع الدولار مقابل اليوان الصيني وعملات أخرى بعدما قال مصدر مطلع إن البيت الأبيض بصدد اقتراح رسوم جمركية أعلى على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار. جاء ذلك في الوقت الذي أظهر فيه مسح نمو المصانع الصينية بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر في يوليو بينما انخفضت طلبيات التصدير مجدداً.

وارتفع الدولار 0.4% إلى 6.8306 يوان بعد تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب سيقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة بدلا من 10%. واليوان حاليا منخفض للشهر الرابع على التوالي، وحدد البنك المركزي الصيني سعر العملة عند أضعف مستوياتها منذ مايو من العام الماضي. وانخفض الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7412 دولار أميركي. وارتفع الدولار 0.15% مقابل سلة من العملات إلى 94.631، في حين قبع اليورو عند 1.1681 دولار.

تراجع الذهب

وتراجعت أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار الأميركي قبيل إعلان بيان اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية المُقرر في وقت لاحق. وصعد الدولار المُستخدم في تسعير المعدن الأصفر مقابل اليوان وعملات أخرى بعد أنباء زيادة الرسوم الأميركية على السلع الصينية. وزاد هذا النبأ المخاوف من تصاعد حرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة ودفع الأسهم الآسيوية للتراجع في ظل بيانات ضعيفة في المنطقة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1220.77 دولاراً للأوقية (الأونصة). وكان الذهب ارتفع على نحو طفيف في الجلسة السابقة بفعل انخفاض الدولار مقابل اليوان بعد تقرير ذكر أن الصين والولايات المتحدة تحاولان استئناف المفاوضات لنزع فتيل حرب تجارية محتملة.

4.06

أعلنت مجموعة لويدز المصرفية أن أرباحها في النصف الأول زادت 23% إلى 4.06 مليارات دولار، وهو ما يتفق على نطاق واسع مع التوقعات، برغم تجنيبه مخصصات ضخمة أخرى ترتبط بسوء بيع عقود تأمين. ووضع بنك لويدز استراتيجية جديدة لثلاثة أعوام في فبراير.

2.8

أظهرت نتائج أعمال «بي.إن.بي باريبا»، أكبر البنوك الفرنسية المدرجة، انخفاضاً طفيفاً في أرباح الربع الثاني من العام، لكنها فاقت توقعات السوق. وانخفض صافي الربح 0.1% إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة مع 2.4 مليار يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي.

0.67

أعلنت شركة «بي.بي.أيه أفييشن» البريطانية للخدمات الجوية تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 67.2 مليون دولار مقابل 85.8 مليون دولار. جاء تراجع الأرباح بشكل أساسي نتيجة ارتفاع بعض بنود الإنفاق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. في الوقت نفسه بلغت الأرباح القابلة للتوزيع خلال النصف الأول من العام الحالي 66.7 مليون دولار.

0.08

أعلنت شركة «ياماها كورب» اليابانية ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 9.39 مليارات ين مقابل (0.08 مليار دولار) 9.33 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرباح السهم الواحد 51.65 يناً مقابل 49.79 يناً بالربع الأول.