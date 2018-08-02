واشنطن تهدد برسوم وبكين تتعهد بالرد

المصدر: Ⅶ بكين - رويترز

أكدت الصين أن «الابتزاز» لن يجدي نفعاً، وأنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة مزيداً من الخطوات لعرقلة التجارة، في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع على الخطة إن هذا الاقتراح سيزيد نسبة الرسوم المحتملة من 10% كانت الإدارة الأميركية قد اقترحتها في البداية يوم العاشر من يوليو لتلك الرسوم في محاولة للضغط على بكين لتقديم تنازلات تجارية.

وتستهدف الرسوم الجمركية آلاف الواردات الصينية التي تشمل منتجات غذائية وكيماويات والصلب والألومنيوم وسلعاً استهلاكية من بينها طعام الكلاب والأثاث والسجاد وإطارات السيارات والدراجات وقفازات البيسبول ومستحضرات التجميل.

وبالرغم من أن الرسوم لن تفرض حتى يجري طرحها للنقاش العام، فإن زيادة مستوى الرسوم المقترحة إلى 25% سيؤدي إلى تصاعد النزاع التجاري المستعر بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم. وأشار المصدر إلى أن إدارة ترامب قد تعلن اقتراح الرسوم الأعلى خلال ساعات.

تعهد بالرد

وتعهدت الصين، التي تتهم الولايات المتحدة بالتنمر، بالرد إذا مضى ترامب في اتخاذ هذه الإجراءات وحذرت من أن أساليب الضغط ستبوء بالفشل. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية: «الضغط والابتزاز الأميركي لن يجدي نفعا. إذا اتخذت الولايات المتحدة مزيدا من الخطوات التصعيدية، فستتخذ الصين حتما إجراءات مضادة وسنحمي حقوقنا الشرعية بحزم».

ويخشى المستثمرون أن يضر النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين النمو العالمي، ونددت مجموعات أعمال أميركية بالرسوم التجارية المشددة التي يسعى ترامب لفرضها برغم تعبيرها عن القلق مما تصفها بممارسات الصين القائمة على أسس تجارية بحتة.

وامتنعت الناطقة باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي عن التعقيب على الزيادة المقترحة في نسبة الرسوم الجمركية أو ما إن كان سيجري تعديل الموعد النهائي المحدد للتعليق قبل تطبيق القرار. وفي أوائل يوليو، فرضت الحكومة الأميركية رسوماً بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار مبدئياً. وردت بكين بفرض رسوم مماثلة على صادرات أميركية إلى الصين بنفس القيمة.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي في البداية حدد يوم 30 أغسطس موعداً نهائياً لتلقي التعليقات العامة على الرسوم المقترحة بنسبة 10% وتخصيص الفترة بين 20 و23 أغسطس لعقد جلسات استماع عامة. ويستغرق الأمر عدة أسابيع بعد الانتهاء من التعليقات العامة لتفعيل الرسوم الجمركية.

صناعات تحويلية

من جانب آخر، أظهر مسح خاص نُشر أمس أن قطاع الصناعات التحويلية الصيني نما بأبطأ وتيرة في ثمانية شهور في يوليو، حيث تراجعت طلبيات التصدير مجددا مما يشير إلى توقعات قاتمة للاقتصاد والشركات في ظل تصاعد نزاع تجاري مع الولايات المتحدة.

ونزل مؤشر تسايشن/‏‏ ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.8 في يوليو، مقابل 51.0 في يونيو.