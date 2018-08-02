النفط يهبط إلى 73 دولاراً بفعل مخزونات أميركا وإنتاج أوبك

المصدر: لندن - رويترز

هبطت أسعار النفط أمس إلى 73 دولاراً للبرميل، متأثرة بتقرير أظهر أن المخزونات الأميركية من الخام ارتفعت على غير المتوقع وكذلك بزيادة إنتاج أوبك، مما يعزز المؤشرات على وفرة الإمدادات. وكان معهد البترول الأميركي قد قال إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 5.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي. وكان محللون توقعوا انخفاضاً قدره 2.8 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية في وقت لاحق.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.17 دولار إلى 73.04 دولاراً للبرميل، بعد أن هبط إلى 72.97 دولاراً للبرميل. وتراجع الخام الأميركي 88 سنتاً إلى 67.88 دولاراً للبرميل. وهوى برنت أكثر من 6% في يوليو، بينما هبطت عقود الخام الأميركي حوالي 7% وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016. وانخفض النفط أيضاً بفعل وفرة أكبر للإمدادات.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك زاد في يونيو بقيادة السعودية وبلغ أعلى مستوى في 2018 في يوليو، وإن كان انخفاض إمدادات إيران التي تواجه عقوبات أميركية وإنتاج دول أخرى حد من الزيادة في الإنتاج.

وأكدت الكويت أمس أنها زادت الإنتاج في يوليو، وقال وزير النفط إن إنتاج البلاد يبلغ حاليا 2.8 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة قدرها 100 ألف برميل يومياً عن متوسط الإنتاج في يونيو. وتعرضت الأسعار لضغوط أيضاً بسبب دلائل على احتمال حل مشكلة تعطل الإمدادات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.