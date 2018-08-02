المركزي الهندي يرفع معدل الفائدة

المصدر: نيودلهي - د ب أ

رفع البنك المركزي الهندي من معدل الفائدة لأعلى نسبة منذ عامين، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من التضخم وتدفقات رأس المال للخارج. وقال البنك المركزي الهندي في بيان: إن خمسة من ضمن أعضاء لجنة السياسة النقدية المؤلفة من ستة أعضاء صوتوا لصالح رفع معدل إعادة الشراء، بواقع 25 نقطة مئوية إلى 6.5%.

وقال محافظ البنك المركزي أورجيت باتيل: «السبب الرئيسي لتغيير سياسة معدل الفائدة هو ضمان تحقيق هدف التضخم متوسط المدى والحفاظ عليه وهو 4% على أساس دائم».

وتوقع البنك أن يرتفع معدل التضخم إلى5% في العام المالي 2019/‏‏ 2020 وبنسبة 4.5% خلال النصف الثاني من العام المالي 2019/‏‏2018.

ويشار إلى أن العام المالي في الهند يمتد من أبريل إلى مارس.